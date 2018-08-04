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Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Henüz 11 aylıktı Bedirhan bebek... O gün Hakkari Yüksekova'daki asker babasını son kez gördü. Dönüş yolunda PKK'lıların hain saldırısında annesiyle beraber şehit oldu. Tüm Türkiye'nin yüreğini yandı. Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Bordo Bereliler'in Instagram üzerinden paylaştığı video tüyleri diken diken etti

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. Instagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti.

'BEDİRHAN BEBEK RUHUN ŞAD OLSUN'

Hakkari Yüksekova'da anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, Bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.

Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
canızı yerem sizin.Allah ım yardımcınız olsunnn her daimmm
Allah gani gani rahmet eylesin..
11 aylık beb3k şehit oldu zaten parası olsa da bedelli yapmazdı bedelli yapacaklara 11 aylık bebek şehidimiz var bilginiz olsun
ne mutlu türküm diyene bir bedirhan ölür binlerce bedirhan dogar allah türk milletini korusun intikamı misliyle alınır
o yavrucak suçsuz günahsız melek elleri kana bürünmüş caniler bunların hesabını ahirette nasıl verecekler kendileri düşünsün
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