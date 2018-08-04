Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Hakkari Yüksekova'da düzenlenen kalleş saldırıda annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan bebeği Bordo Bereliler unutmadı. Instagram üzerinden paylaşılan video tüyleri diken diken etti.
'BEDİRHAN BEBEK RUHUN ŞAD OLSUN'
Hakkari Yüksekova'da anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, Bordo Berelilerin 11 aylık Bedirhan bebek için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım duygulandırdı.
Tüyleri diken diken eden videoda Bordo Bereliler kıta yürüyüş kararını, "Bedirhan Bebek ruhun şad olsun" diye aldı.
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