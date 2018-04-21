Asker eğlencesi dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece yarısı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinden Basınevleri istikametinde seyreden 06 ZT 387 plakalı otomobil, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı önünde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil önce bariyerlere, daha sonra da refüjdeki tabelalara çarptı. Kaldırıma çıkarak durabilen araç hurda yığınına dönerken, sürücü feci kazanın etkisiyle hayatını kaybetti, araçtaki 3 yolcu ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın gürültüsünü duyarak evlerinden inen mahalleli, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Bir süre sonra kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştirdi. Sıkışan yolcunun kurtarılması için uğraşan itfaiye erleri, yaralı halde çıkarılan şahsı 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar hemen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bir kişinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Demir yığına dönen otomobilden kopan malzemeler ve cam kırıkları bulvar üzerine saçıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak amacıyla yolda önlemler aldı. Kaza nedeniyle Yavuz Sultan Selim Bulvarı, yaklaşık 3 saatliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı. Daha sonra kaza mahalline gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, yolda ve araç üzerinde çalışma yaptı. Sürücünün cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Şahısların asker eğlencesi için bir araya geldikleri, evlerine döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
İHA
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