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Asker, gagasına olta takılan martıyı kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da başta gagası olmak üzere çeşitli yerlerine olta takılınca yaşam mücadelesi veren martı, askerler tarafından kurtarılarak götürüldüğü veterinerde tedavi edildi.

Bodrum açıklarında devriye görevi yapan '101 No'lu Sahil Güvenlik botundaki askerler, kıyıdan 1 mil açıkta, başta gagası olmak üzere çeşitli yerlerine olta takılınca deniz üzerinde çırpınarak kurtulmaya çalışan martıyı fark etti. Martıyı kurtaran askerler, Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Animal Center Veteriner Kliniği'ne götürdü. Veterinerler Erkan Sözbilen ve Ahmet Kurt tarafından müdahale edilen ve röntgeni çekilen martının kanadında, gövde ve gagasında 5 büyük olta tespit edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla martının vücudundaki olta uçları çıkarıldı.

Ardından askerler, 101 Nolu Sahil Güvenlik botunun bağlı bulunduğu liman içerisinde martıyı doğal yaşamına bıraktı. Veteriner Erkan Sözbilen, şöyle dedi:

"Kurtarılan martı, gerçekten çok şanslıymış. Askerlerimizin dikkati sonucu fark edilmiş ve hemen denizden alınarak buraya getirildi. Biz de oltaları çıkardık ve gerekli ilaç tedavini uyguladıktan sonra yine askerlere verdik ve doğal yaşamına bırakıldı. Martı oltalara takıldığı yerde uzun süre kalsaydı hem yaraları daha büyük olur, hem de yaşama şansı çok azalırdı."

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