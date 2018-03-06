Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 polis yaralı

Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.
Olayda 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
(İHA)
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