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Asker kıyafeti ile üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde asker kıyafeti ile Çanakkale’deki askerlerin yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtımı yapıldı.Denizli Lokantacılar Odası tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 5 bin kişilik üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Asker kıyafeti ile üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı

Denizli’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde asker kıyafeti ile Çanakkale’deki askerlerin yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtımı yapıldı.
Denizli Lokantacılar Odası tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 5 bin kişilik üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı. Etkinlikte asker kıyafeti ile giyen vatandaşlar tarafından yapılan hoşaf dağıtımında özellikle gençlerin bu günleri öğrenmesini istediklerini belirten Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül "Çanakkale Zaferimizin 103’uncu anma kutlamalarında böyle bir etkinlik düşündük. Özellikle gençlerimizin, cephedeki o zor şartlardaki, askerlerimizin, şehitlerimizin, yokluk içindeki, yemek menüsündeki hoşaf ve bayat ekmeği, hatırlatmak istedik. Tüm hemşehrilerimiz askerlerimiz ve şehitlerimiz için dualarını eksik etmesinler. Böyle bir ecdadın torunları olarak, o dönemde Çanakkale deki sıkıntılar, günümüzde, Afrin’de yaşanıyor. Mevlam ordumuzu, Mehmetçiklerimizin zaferlerini daim etsin biz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bizler temsili hoşaf dağıtımı yaptık, Rabbim devlet büyüklerimizin yardımcıları olsun" dedi.
Üzüm hoşafı ve ekmek dağıtımı ile birlikte Çınar Yeni Camii’nden de dua okundu. Yapılan duaya 15 Temmuz Meydanında ki vatandaşlar el açar katıldı.

Asker kıyafeti ile üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı

Asker kıyafeti ile üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı

Asker kıyafeti ile üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı

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