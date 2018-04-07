ASKER UĞURLAMASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR 

İstanbul DHA
Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.
Olay, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla konvoy olarak asker uğurlaması yapan bir grup, caddeyi araçlarıyla trafiğe kapadı. Grup içerisinden bazı kişiler ise çevredeki insalara aldırış etmeden cadde ortasında havaya onlarca el ateş etti. Bu anlar kameralara yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Havaya ateş açanlar
-Genel ve detaylar
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