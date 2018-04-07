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ASKER UĞURLAMASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.  Olay, Sultanbeyli  Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstanbul DHA
Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.
Olay, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla konvoy olarak asker uğurlaması yapan bir grup, caddeyi araçlarıyla trafiğe kapadı. Grup içerisinden bazı kişiler ise çevredeki insalara aldırış etmeden cadde ortasında havaya onlarca el ateş etti. Bu anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Havaya ateş açanlar
-Genel ve detaylar

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