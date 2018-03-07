Asker ve polis abilerine mektup yazdılar, resim yaptılar

Gümüşhane il merkezinde faaliyet gösteren Dumlupınar ve Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı harekatına destek olmak için bölgede görev yapan asker ve polis abilerine mektup yazdı.
Her iki okuldan 60 öğrenciden oluşan grup İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yazdıkları mektupları, şiirleri ve resimleri Afrin’e gönderilmek üzere yetkililere teslim etti.
Burada hem asker ve polis abileriyle hem sohbet eden hem onlara şiirler okuyan öğrenciler Jandarma tarafından kullanılan çeşitli araç ve gereçleri inceleme fırsatı da buldu.
Düzenlenen törende çocuklar yanlarında getirdikleri mektupları, şiirleri, resimleri ve Türk Bayrağı’nı Afrin’e gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan’a teslim etti.
Törende konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, kahraman Türk ordusunun Afrin’deki teröristleri bertaraf etmek için, ülkenin hem sınırında konuşlanan teröristleri temizlemek için başlatılan Afrin operasyonuna Gümüşhane’nin ilk günden beri verdiği desteğin sürdüğünü belirterek, “Gümüşhane olarak bir ay önce bin 71 kilo pestil kömeyle başlattığımız destek kampanyamız 7 yaşındaki çocuğun kumbarasını getirip Mehmetçik Vakfı’na bağışlamasıyla, 70 yaşındaki emeklimizin maaşını bağışıyla sürüp gidiyor. 81 vilayette böyle bir birliktelik ve kararlılık var. Hem dualarımızla hem de bu desteklerle onların yanında olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz” dedi.
“Allah’ın izniyle hiçbir güç bizi yıkamayacak, bölemeyecek”
“81 il ayakta ama Gümüşhane bir başka ayakta ve destek içerisinde” diye konuşan Vali Memiş, şunları söyledi:
“Bugün de il merkezindeki okullarımızdaki öğrencilerimiz kendi duygu ve düşüncelerini içtenlikle yazdıkları şiirlerle, mektuplarla bizzat Jandarmamıza Afrin’e ulaştırılması için takdim ettiler. Millet olarak bu duyarlılığımız sürdüğü müddetçe Allah’ın izniyle hiçbir güç bizi yıkamayacak, bölemeyecek. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”
Etkinlikte daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.
Törene Vali Memiş’in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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