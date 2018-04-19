HABER

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler’e gönderilmek üzere başlatılan “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” kampanyasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımseverlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene AK Parti, CHP ve MHP İlçe Başkanları ile oda başkanları sivil toplum örgütlerinin temsilcileri kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.Törende konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” adı altında başlattığımız kampanya kapsamında Salihli adeta tek vücut oldu.

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler’e gönderilmek üzere başlatılan “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” kampanyasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımseverlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene AK Parti, CHP ve MHP İlçe Başkanları ile oda başkanları sivil toplum örgütlerinin temsilcileri kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.
Törende konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” adı altında başlattığımız kampanya kapsamında Salihli adeta tek vücut oldu. Gerek siyasi partilerimiz, gerekse oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz kurum amirlerimiz kampanyaya çok önemli katkılar sağladı. Yardımsever halkımızda bu kampanya için seferber oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise istenildiği takdirde Salihli halkının kısa sürede bir araya gelip neler başarabileceğini bu kampanya ile bir kez daha görmüş olduklarını söyledi. Dinç, kampanyaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tarafından gönderilen 98 teşekkür belgesi Salihli Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen tarafından teslim edildi.

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyorCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
Bahçeli tuzak mı kuruyor? Bahçeli tuzak mı kuruyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.