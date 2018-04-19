Askerden Salihli’ye teşekkür plaketi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler’e gönderilmek üzere başlatılan “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” kampanyasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile yardımseverlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene AK Parti, CHP ve MHP İlçe Başkanları ile oda başkanları sivil toplum örgütlerinin temsilcileri kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

Törende konuşan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Mehmetçiğe kuru üzüm ve leblebi” adı altında başlattığımız kampanya kapsamında Salihli adeta tek vücut oldu. Gerek siyasi partilerimiz, gerekse oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz kurum amirlerimiz kampanyaya çok önemli katkılar sağladı. Yardımsever halkımızda bu kampanya için seferber oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise istenildiği takdirde Salihli halkının kısa sürede bir araya gelip neler başarabileceğini bu kampanya ile bir kez daha görmüş olduklarını söyledi. Dinç, kampanyaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay tarafından gönderilen 98 teşekkür belgesi Salihli Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen tarafından teslim edildi.