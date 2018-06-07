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Askere 'Hazır ol' emri verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Yunanistan'ın olası provokasyonunu önlemek için Ege Denizi'nde fırkateyn ve iki hücum bot, 7 gün 24 saat görev yaparken, Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de çıkabilecek görevler için "hazır ol" emri verildi.

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde gerilimi artırmaya çalışan Yunanistan'a yönelik önlemlerini artırdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "mavi vatan" olarak nitelendirilen denizlerdeki çalışmalar kapmasında Ege Denizi'nde bir fırkateyn ve iki hücum bot keşif ve gözetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra bölgeye sevk edilen Su Altı Taarruz (SAT) timlerine de olası bir görev için "hazır ol" emri verildi. Ege'de ayrıca insansız hava araçlarıyla da düzenli kontrol sağlanıyor.

Öte yandan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ardından da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli fırkateynleri ziyaret ederek, her türlü göreve hazır olunduğu mesajını verdi.

"KİMSENİN YANLIŞ YAPMAMASI LAZIM"

Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetleyen Orgeneral Akar, iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerini yürüttüklerini belirtmiş, "Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

TCG Giresun'da bahriyelilerle iftarda bir arala gelen Milli Savunma Bakanı Canikli de yanlış hesap yapılmaması uyarısında bulunarak, "Biz, her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez." diye konuşmuştu.

Öte yandan Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bir fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla karakol görevi yerine getiriliyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yunanistan TSK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Eee yUnanlıları işgal ettiği adalarımız ne oldu, ne yapacaksınız
adam nasıl anlatsın olup biteni, zorla yalan söyletiyorsunuz adama, fetö ortaklığını biz biliyoruz zaten, hükumet ortaklığını da halk biliyor, adli yargıda gariban için pusuda bekliyor. sandıkta sahtekarlık olacağı kesindir, bu engellenirse bu pis kokudan kurtulacağız inşallah,
Bırakın bu ayakları lan seçime üç gün kala yok kandil yok Yunanistan vs işiniz gücünüz dalavere
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bu inbeleri nato ya TÜRKİYE nin onayı ile aldılar, şimdi başımıza bela
senelerdir 16 adaya el koyan yunanistan için kılını kıpırdatmayan hükümet seçim üstü şov mu yapıyor .
ARTIK YEMİYORUZ EFENDİ,ORUCUMUZ BOZULACAK! T A M A M.
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