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Askere saldırı hazırlığındayken öldürüldüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:59 | Son Güncelleme

TSK, Ağrı'da askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı. Son dakika habere göre, TSK'dan yapılan açıklamada "Ağrı/Doğubayazıt kırsalında 06 Haziran 2018 tarihinde keşif gözetleme vasıtaları birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava destekli operasyon sonucunda; silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Askere saldırı hazırlığındayken öldürüldüler!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
TSK Ağrı Doğubayazıt terör PKK

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