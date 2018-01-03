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Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 13:49 | Son Güncelleme 3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını söyledi. Haberin ardından Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş hisseleri yüzde 9 artışla 127,7 TL'ye çıktı. Bakan Canikli aynı zamanda süt ihalesini de Pınar Süt'ün kazandığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.

HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKTI

Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi.

Kerevitaş hisseleri saat 11:58'de yüzde 10,85 primle 129,80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı.

Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46,1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10,34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9,98'i Murat Ülker'e, yüzde 8,13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7,3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18,03'ü ise halka açık.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ'NİN KONUŞMASINDAN NOTLAR;

O ürünü piyasada bir marka altında üreten, kendini ispat etmiş firmaları çağırarak bu alımları yapacağız. Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları biz piyasadan temin etmek durumundayız.

Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında... Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye'de üretimi yapan 14 adet firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu.

Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı.

Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün mehmetçiğin önüne ulaşacak.

Bu marka belli bir garantinin adresi görevini ifade edecektir.

TSK'ya verdikleri ürünlerin kalitesi konusunda gerekli hassasiyetleri göstereceklerdir. Aksi durum söz konusu olduğunda markalarının zarar görmesi söz konusudur.

Eğer dışarıdan aldığımız ürünler önümüzdeki dönemde kamu kuruluşları üretilmeye başlanırsa, piyasadan bu yöntemle, firmaların çağrısıyla uyguladığımız o yöntemi terk ederek bunları da o kuruluşlardan almaya başlayacağız.

Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında... Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye'de üretimi yapan 14 adet firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu.

Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı.

Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün mehmetçiğin önüne ulaşacak.

Bu marka belli bir garantinin adresi görevini ifade edecektir.

TSK'ya verdikleri ürünlerin kalitesi konusunda gerekli hassasiyetleri göstereceklerdir. Aksi durum söz konusu olduğunda markalarının zarar görmesi söz konusudur.

Eğer dışarıdan aldığımız ürünler önümüzdeki dönemde kamu kuruluşları üretilmeye başlanırsa, piyasadan bu yöntemle, firmaların çağrısıyla uyguladığımız o yöntemi terk ederek bunları da o kuruluşlardan almaya başlayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Yıldız Holding Kerevitaş Pınar Süt

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yandaşlar kazandı askeriye hapishaneler de ki yemek rantı
Yıldız holding Eski bakan Taner Yıldızın..
@mehmet_1985_mrvus Yıldız Holding Murat Ülkerin
Yıldız Holding kimlerin acaba...?!
Yıldız holdingi de zengin etmeye niyetliler anlaşılan. Ne de olsa yandaş.
yıldız holding ÜLKER Grubunun
hep yandaş hep yandaş Yıldız Holdig de Murat Ülkere ait
Yüze bakarmısın hibir sorumluluğu yokmuş gibi ihale kime verildi açıklaması yapıyor.Tabii sizde haklısınız Bizim halk 2 gün konuşur üçüncü gün unutur.
işi düzgün yapan kimse ona verin kazaniyosada helal olsun ,asker bizim asker
sahibi kürt firma almadılar çok şükür.bundan sonrada bu gibi işleri onlara vermemeniz dileği ile
Yıldız holding kiminmiş öğrendiniz mi..saksılar..allah islah etsin sizi..
Kiminse kimin kardeşim sen kur bu ihtiyacı karşılayacak bir firma sen ver bunca yıl askere çöp yedirttiler hala daha konuşuyorsunuz bedelliye konuşması kolay tabiki az da olsa ülkede güzel şeyler oluyor asker zulüm olmaktan çıkarılmalı zaten Allah'a emanet tüm askerlerimiz
Ulan buna bile kulp buldunuzya ne karaktersiz insanlarsınız yıldız holding ülkerin çatı şirketi hani marketlerden alırken gözü kapalı aldınız marka ben dahil işte bu adamlar askerimizin yemeğini vericek bunu chp yapsa vay be dersiniz ülker askerin yemeğini verecek dersiniz ama akp buna aracı olunca hemen atıp tutuyosunuz yandaş firma rantçılar filan falan diye adam olun adam iyiye iy kötüye kötü demesini öğrenin biraz ülker bu ülkenin en büyük gıda firmalarından biri 10 binlerce kişiye istihdam sağlıyor kuş beyinliler
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