Askere yemek verecek olan şirket belli oldu! Bakan Canikli bizzat açıkladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumu'ndan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu.

HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKTI

Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi.

Kerevitaş hisseleri saat 11:58'de yüzde 10,85 primle 129,80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı.

Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46,1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10,34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9,98'i Murat Ülker'e, yüzde 8,13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7,3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18,03'ü ise halka açık.