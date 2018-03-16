- "Askeri alanda yerli ve milli üretime hız verilmeli"

BMC Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, yurt dışından ithal edilen parçaların askeri alanda istenildiği gibi kullanılamadığını belirterek, yerli ve milli üretime hız verilmesi gerektiğini bildirdi.

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yerli Motor Serüveni" konulu etkinliğe katılan Demiroğlu, içten yanmalı motorların tarihçesi ve gelişme süreci hakkında bilgi vererek, Türkiye'de yerli motor üretiminin nasıl başladığını anlattı.

İlk defa 1950'li yıllarda Necmettin Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Gümüş Motor firmasıyla bu sürecin başladığını aktaran Demiroğlu, "Daha sonra Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda ilk yerli ve milli otomobilimiz olan Devrim'i üretebilmeyi başardık ancak projede oluşan sıkıntılardan dolayı üretimine son verildi. Eğer mülkiyet hakkı ve üretim sürecinin tamamı sizin kontrolünüzdeyse yerli ve milli üretimden bahsedebiliriz. Devrim bunun en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.