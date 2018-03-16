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"Askeri alanda yerli ve milli üretime hız verilmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

BMC Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Demiroğlu: - "Yurt dışından ithal ettiğiniz parçaları istediğiniz gibi kullanamayabiliyorsunuz. Parçaları aldığınız ülkeler, size sundukları anlaşmalarla bu durumu kısıtlıyor. Ürettiğiniz askeri araçların başka ülkelere satışına engel oluyor. İstediğiniz gibi kullanamadığınız için yerli ve milli üretime hız vermeniz gerekiyor"

BMC Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, yurt dışından ithal edilen parçaların askeri alanda istenildiği gibi kullanılamadığını belirterek, yerli ve milli üretime hız verilmesi gerektiğini bildirdi.

Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yerli Motor Serüveni" konulu etkinliğe katılan Demiroğlu, içten yanmalı motorların tarihçesi ve gelişme süreci hakkında bilgi vererek, Türkiye'de yerli motor üretiminin nasıl başladığını anlattı.

İlk defa 1950'li yıllarda Necmettin Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Gümüş Motor firmasıyla bu sürecin başladığını aktaran Demiroğlu, "Daha sonra Türkiye'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda ilk yerli ve milli otomobilimiz olan Devrim'i üretebilmeyi başardık ancak projede oluşan sıkıntılardan dolayı üretimine son verildi. Eğer mülkiyet hakkı ve üretim sürecinin tamamı sizin kontrolünüzdeyse yerli ve milli üretimden bahsedebiliriz. Devrim bunun en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

- "Askeri alanda yerli ve milli üretime hız verilmeli"

Askeri alanda üretilen araçların yerli ve milli olmasının önemine değinen Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışından ithal ettiğiniz parçaları istediğiniz gibi kullanamayabiliyorsunuz. Parçaları aldığınız ülkeler, size sundukları anlaşmalarla bu durumu kısıtlıyor. Ürettiğiniz askeri araçların başka ülkelere satışına engel oluyor. İstediğiniz gibi kullanamadığınız için yerli ve milli üretime hız vermeniz gerekiyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı da bu durumu görerek çalışmalarına hız verdi. Altay tankı örneğinde olduğu gibi, fikri mülkiyet hakları da dahil tamamen yerli üretime geçildi."

Demiroğlu, motor üretiminin uzun bir süreç olduğunu ve eldeki imkanların iyi analiz edilerek üretim için kaynak ve zaman ayrılması gerektiğine işaret ederek, "Sunulan imkanlardan faydalanmayıp tembellik ederseniz başaramazsınız. Hedeflerinizi belirleyerek emin adımlarla ilerlemelisiniz. Yerli ve milli bir üretim yapmak istiyorsanız korkmayarak, sabırlı bir şekilde çalışmaya devam etmelisiniz. Türkiye, üretimini genç ve dinamik nesilleriyle yaptığı sürece, geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BMC sakarya yerli üretim

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