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Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı. Kazada 3 asker ve 1 sivil memur ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.

Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara askeri araç Kaza

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