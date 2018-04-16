Askeri araç yüklü Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’ne doğru yol alan savaş gemisinin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve askeri araç yüklü olması ise dikkat çekti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ’Orsk’, 1O.40’ta Çanakkale önlerine ulaştı. Türk Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemisi Ege Denizi’ne doğru yol aldı. İlk olarak Ege Denizi’ne açılacak gemi daha sonra Akdeniz’e inecek.
Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin nöbet tutması ve askeri araç yüklü olması ise dikkat çekti.
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