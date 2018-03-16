Askeri aracı onarıp ücret almayan tamirciye teşekkür belgesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevkiyat sırasında arızalanan askeri aracı ücretsiz onaran oto tamircisine teşekkür belgesi verildi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçen ay sınır hattına sevk edilen askeri araçlardan birinin akşam saatlerinde arıza sonucu hareket kabiliyetini kaybetmesi üzerine çevredeki esnaftan yardım istendi.
Nizip Sanayi Sitesi esnafı Hüseyin Eroğlu, sağanağa rağmen askeri aracın bulunduğu yere giderek arızayı giderdi. Askerlerin teklifine rağmen onarım ücretini almayı reddeden Eroğlu, aracın yeniden yola koyulmasını sağladı.
Durumun askeri yetkililere bildirilmesinin ardından Kaymakam Kemal Şahin, beraberinde askeri yetkililerle esnafı iş yerinde ziyaret ederek kendisine teşekkür belgesi takdim etti.
Şahin, katkılarından dolayı esnafa Türk Silahlı Kuvvetleri adına teşekkür ederek, "İlçemizde böyle insanların olması beni mutlu etti. Devlet büyüklerim adına ustamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Eroğlu da askerlere yardım etmenin bir vatan sevgisi olduğunu ifade ederek, ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.
Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum