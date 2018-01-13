Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü.
Dumandan etkilenen 11 asker, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden 3’ü, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan askerlerden 8’i taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Diğer 3 askerin gözlem altında tutulduğu bildirildi. (DHA)
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