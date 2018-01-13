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Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:04 | Son Güncelleme 4 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü.

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Dumandan etkilenen 11 asker, Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerlerden 3’ü, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan askerlerden 8’i taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Diğer 3 askerin gözlem altında tutulduğu bildirildi. (DHA)

Feribotta yangın dehşeti...
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yangın izmir Foça gemi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
COK GEÇMİŞ OLSUN. ALLAH ACIL ŞIFA VERSIN
olağan değil,incelenecektir.sonucu merakla bekliyoruz...
Zamaninda fransizlarin hurdaligindam temizligi bakimi yapilarak faal hale getirilen, bu zaman kadar personelimizin cefakar calismalariyla onca firtina ve uzun seyirlere ragmen kaza bela olmadan yurutulen bu gemiler acilen hurdaya ayrilmasi gerekli
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