Askeri kaynaklar Katar'daki iddiayı yalanladı

ANKARA, (DHA)- KATAR'da bir generalin ülkede görevli Türk subayı tarafından vurulduğu yönünde bazı haber sitelerinde yer alan haberlerin, askeri kaynaklar tarafından asılsız olduğu belirtildi.

Arap medyasının yanısı sıra Türkiye'de de bazı haber siteleri sosyal paylaşım hesaplarında Katar'da sarayın güvenliğinden sorumlu Türk subayın, iddiaya göre tartıştığı generali vurarak öldürdüğü yönünde yaptıkları yayınlar, asılsız çıktı. Askeri kaynaklar tarafından söz konusu iddianın mesnetsiz, gerçek dışı olduğu belirtildi.



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