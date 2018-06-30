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Askeri lojmanda korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Askeri lojmanda korkutan yangın!

Ayrıntılar geliyor...

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Eski askeri lojmanlarda yangın - 1Eski askeri lojmanlarda yangın - 1
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Zincirlikuyu lojman askeri lojman yangın

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