HABER

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 50 dakika önce

- Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 15 Şubat'a kadar yapılabilecek

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın bugün başlayan başvuruları 15 Şubat'a kadar sürecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak.

Adaylar, 18 Mart'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.