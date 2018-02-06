Askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Türkiye'nin sınır hattında yer alan ve kahramanca sınırından diğer tarafından gelecek tehlikelere karşı mücadele eden Mehmetçik bir yandan da zorlu kış koşullarını aşmaya çalışıyor.
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için yoğun çaba harcadı.
İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞAN KAR
Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığının oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlerinin boyunu aşan kar tünelerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.
(DHA)
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