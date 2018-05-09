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Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Bir otobüsün arkasında bulunan, Mustafa Kemal Atatürk'ün tozlanan silüetini silen bir asker, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya bunu konuşuyor... Bir askerin yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.

Askerin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı ve on binlerce etkileşim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
asker mustafa kemal atatürk

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Helal olsun Mustafa Kemal Atatürk'e.Helal olsun Şanlı Türk askerlerimize.Helal olsun Tüm Mustafa Kemal Atatürk'çülere...Helal olsun
geleceğe ümitle bakıyorum aslan parcası
Helal olsun seni doğuran anaya
cansın sen cann...!!
Yarın fetocu diye tskdan atılır kesin.
işte Mustafa Kemalin askeri seni yetiştiren ana babaya kurban.
Helal olsun...
Allah razı olsun. Türk milleti adına çok teşekkürler. Gerçek bir Mehmetçik.
HELAL SANA ASKERİM...
Helal olsun Aslan parçasına.Bu memleketin her bir Mehmetçiğine içerideki, dışarıdaki tüm şerefsizler kurban olsun.
askerliğini uzatırlar artık
KIRŞEHİR yiğidin harman olduğu yer
adamsın sen adam..demek ki insanların gönlünde hala Atatürk ile ilgili kıpırtılar var ve bu inşallah sçimlerde yeni bi sayfa olarak hayatımıza girer...baskılar kayırmacılık zulüm yalakalık biter herkesin söz hakkının olduğu ferah ılımlı insancıl güzel günler başlar inşallah...
Helal olsun sana yiğit askerim
ALLAH ım seni tüm kötülüklerden korusun can askerimiz helal süt emmiş ana kuzuları sizler olduğunuz sürece bu ülke her zaman ayakta dır.
ellerine sağlık paşam
HABERI YAPANIN ELLERINE SAGLIK. ASKERIMIZIN ONUNDE SAYGI ILE EGILIYORUM. ESKIDEN ATATURK DUYARDIK HER ZAMAN. GUNLER AYLAR TORENLER OLURDU. HICBIRSEY KALMADI ATATURK ADINA. NE OKUL KITAPLARINDA NE SIRALARDA. OKUL ISIMLERI BILE ATATURKSUZ SIMDI. ESKIDEN STADLARIMIZIN HEPSI ATATURK OLURDU. SIMDI ARENALAR DOLDU. KOPRULER YOLLAR YAPILIYOR VE BU ULKENIN KURUCUSUMA INAT ONUN ADI VERILMIYOR BURALARA. ESKILERI OZLEDIM BEN. ASKERI LISELERDEN HARP OKULLARINDAN CIKAN VE CIKACAK ATATURKCU COCUKLARI OZLUYORUM BEN. BEN ATATURKU OZLUYORUM
maşallah maşallah haber demi bu ? eminsiniz !
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