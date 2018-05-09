Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya bunu konuşuyor... Bir askerin yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.

Askerin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı ve on binlerce etkileşim aldı.



