Sosyal medya bunu konuşuyor... Bir askerin yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.
Askerin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı ve on binlerce etkileşim aldı.
Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor
AK Parti, 24 Haziran seçimleri için aday adaylarına bu soruları soruyor
Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Okuyucu Yorumları 18 yorum