Askerken kadın sporculara alkışlı karşılama

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, Van İl Jandarma Komutanlığına yaptığı ziyarette alkışlarla karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde yapılan pyal-off müsabakalarında ilk ikiye girerek, önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele etme hakkı kazanan Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, desteklerinden dolayı Van İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu. Jandarma personeli tarafından alkışlarla karşılanan takımın oyuncuları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile birlikte pasta kestiler. Sporculara hitap eden Tuğgeneral Yavuz Özfidan, “İnanç, azim ve kararlılığınızla kazandığınız bu başarı, bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Kazandığınız bu başarı, bölge halkımıza ve özellikle kız çocuklarına güzel bir örnek olmuştur. İnanıyorum ki enerjiniz ve çalışkanlığınızla daha birçok başarıya imza atacaksınız. Hepinizi tek tek kutluyorum” dedi.