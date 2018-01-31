Askerler top mermisine CHP'li belediye başkanının lakabını yazdı

Aydınlı askerler, "Topuklu Efe" yazdıkları top mermisinin fotoğrafını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde kendi lakabının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söyleyen Çerçioğlu, "Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla" dedi.