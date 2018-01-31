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Askerler top mermisine CHP'li belediye başkanının lakabını yazdı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:25 | Son Güncelleme

Afrin'e yönelik yürütülen "Zeytin Dalı" harekatında görevli Aydınlı askerler, top mermisine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için kullanılan "Topuklu Efe" lakabını yazdı.

Askerler top mermisine CHP'li belediye başkanının lakabını yazdı

Aydınlı askerler, "Topuklu Efe" yazdıkları top mermisinin fotoğrafını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde kendi lakabının yazılı olduğu top mermisini gördüğünde çok duygulandığını söyleyen Çerçioğlu, "Onların bizim manevi desteğimizi yanlarında hissetmeleri mutluluk verici. Dualarımız onlarla" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Afrin zeytin dalı Topuklu Efe

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
birileri kuduruyodur şimdi....yazan hakkında soruşturma açmasalar bari...
birileri chp li degilki kudursun dogruya yanlis demek chp karakteri, siz yeterki bu ulkenin evlatlarina mehmetçiğe sagip çıkın dua edin birileri kudurmaz sevinir emin ol
@selefkos_83 ulusalcı olanlara lafımız yok.. yeter ki ulusalcı olsun.. ama ama bu chp nin feto,dhkpc,pyd,pkk teroristleri destekleyenler avukatlığını yapanlar olduğu müddetçe ve coğunluktaysa sen bununla övünsen ne yazar.. Artık chp nerde terorist nerde Türkiye Cumhuriyet düşman olanların hizmetinde.. Daha dün Türk askeriyiz demekten gocunan insanlar partiyi işgal etmiş sen hala uyu.. kimisi iran ın yanında savaşırım der.. kimisi dhkp nin avukatlığını yapar.. kimisi pkk der.. hele hele kemal bey diye biri pyd terorist değil diyen biri olduktan sonra o partinin adı chp değil çöp partisidir.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İÇİN DEĞİL,ALGI YAPMAYIN.MERAL AKŞENER HANIMEFENDİ İÇİN YAZILDI.
@kral_king_1985 senin fetocu meralin nezaman efe oldu
Topun üstünde yazan Özlem Çerçioğlu yazısını da mı görmüyosunuz arkadaş:) Önce haberi okuyun ya.
isim yazıyo Orda özlem çerçioğlu diye...inşAllah Meral başkan içinde yazarlar...güzel insanlar için yazsınlar sıkıntı yok...
Sizde algı yapıyosunuz İkinizinde yanlışı var AKP genel başkanı için yazılmış olmalı. Reis'e selam yollamışlar...
@emirim39 fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosun sümüklü mendilini yiyen soyu belirsiz olarak bunu senmi diyon
Sn. Akşener' e ithafen yazılmıştır o yazı ben ce bombaya.
isim yazıyo kardeşim..inşAllah Meral başkan içinde yazarlar güzel insanları yazsınlar tabi
bu başkanı çok takdir ediyorum helal olsun çalışkan güleryüzlü vatansevever hakikaten tam efe, ama maalesef chp ye çok fazla geliyor,
KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN KAHRAMANLARINDAN AYDIN EFELERİMİZİN TORUNLARI ÖYLE MÜNASİP GÖRMÜŞLER. ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN. İNŞALLAH MERMİLERİ HEDEFİNİ BULSUN.
OZLEM CERCIOGLU vatan sever biridir ben ak partliyim ama gercekten has ve oz bi beledyeci kendisini ak partide gormek isteriz
ihraç edin onu yazanı pkk sevici partinin adamlarını yazmak nedir allah askerimize yardım etsin içten dıştan düşmanlara karşı
Türkiye pkk ile ve sınırlarımızla ilgili sorunlar karşısında chp akp iyip beraber olarak savaşmakta ve düşünmektedir. gerisi fitneciliktir
Bu yoruma katılıyorum mesele Misak ï milli meselesidir...Terör örgütlerine karşı yapılan tüm operasyonlarda birlik beraberlik içimde olmak gerekir...
Bu ülkenin ordusu üzerinden oy çıkarmaya çalışma girişimini, ancak hırsızlığı iş edinmiş oy hırsızları yapar. Mehmetçik hepimizin Mehmetçiği Türk Ordusu hepimizin ordusu. Düşmanlara korku dostlara güven veren mazlumun yanında kötünün karşısında şanlı Türk ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun. Yüreğimiz onlarla.
Chp karşı Afrin harekatına karşı ama askerimiz belki akıllanırlar diye güzel bir jest yapmış..
bunların ne olduğu belli değil dik değiller kaburgasız bunlar. chp yakında pyd ismini eklemezse şaşırmam.
biri demiş ulusalcılara sözümüz yok diye bizimde normal dindara muhafazakara sözümüz yok sözümüz sapıklara sahtekarlara dolandırıcılara iki yüzlülere yalancılara para sıfırlayanlara aklayanlara zarrabın önüne yatanlara arap israil sevicileredir
GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ CHP MODELİ
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