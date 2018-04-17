HABER

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:29 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında TEMAD sözcüsü diyerek mektubunu okuduğu ve sorunlarını dile getirdiği emekli astsubayın, söz konusu dernekte üye bile olmadığı ortaya çıktı.

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaya ilişkin, "TEMAD ve üyelerimiz adına mektup yazma, basın açıklaması yapma, derneği temsil etme yetkisi münhasıran TEMAD Genel Başkanı'na aittir" ifadesini kullandı.

"HAKLARIMIZI SİYASİLER VERMİYOR"

Dürgen, yaptığı yazılı açıklamada, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sözcüsü" olduğunu ileri süren Yılmaz Demir Özçelik'in kendisine mektup yazdığını belirterek, "Emekli Astsubayların haklarının siyasiler tarafından verilmediği" konusunda açıklamalar yaptığı aktardı.

"ÜYEMİZ BİLE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Özçelik'in TEMAD sözcüsü olmadığını belirten Dürgen, şunları kaydetti:

"Derneğe üye dahi değildir. Bu nedenle gönderilen mektubun kişisel olarak gönderildiği, kurumsal bir niteliğinin olmadığı izahtan varestedir. 2847 sayılı yasayla kurulmuş ve 'Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsü'nde olan TEMAD ve üyelerimiz adına mektup yazma, basın açıklaması yapma, derneği temsil etme yetkisi münhasıran TEMAD Genel Başkanı'na aittir."

Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEMAD kemal kılıçdaroğlıu emekli astsubay

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Al işte yine tongaya basmış yalan yanlışlarla la bi adam bu kadarmı mal olur. birde bu konuyla ilgili anlattıklarını gerçek sanıp alkışlıyorlar. Gülermisin ağlarmısın.
BEN DE ASSUBAYIM.KILIÇDAROĞLUNA YAZILMIŞ OLAN MEKTUP ASSUBAYLARIN SORUNUNU ANLATMAKTADIR.SAYIN TEMAD TEMAD BAŞKANI KOLTUĞUNDA RAHATLIĞINA BAKACAĞINA GÖREVİNİ YAPIP HAKLARIMIZI KORUSA BÖYLE MEKTUPLAR OKUNMAZDI.AMA NERDEEE.TEMAD DAKİ KAVGA SİYASİLERİ DE GEÇTİ...
ka-mal işte
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.