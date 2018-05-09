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ASKERLERDEN ÖĞRENCİLERE DUYGULANDIRAN CEVAP

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencilerinin destek olmak için mektup yazdıkları Tunceli'de görevli askerler, çocuklara mektup ve üzerinde Atatürk portresinin bulunduğu tişörtle karşılık verdi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencilerinin destek olmak için mektup yazdıkları Tunceli'de görevli askerler, çocuklara mektup ve üzerinde Atatürk portresinin bulunduğu tişörtle karşılık verdi. Mektubu sınıfta okuyan öğretmen gözyaşına hakim olamadı. Arslanbucak Mahallesi'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 3'üncü sınıftaki 29 minik öğrenci, Tunceli Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerlere mektup yazdı. Öğrencilerin, askerlere destek olmak amacıyla duygu ve düşüncülerini anlattıkları mektuplara karşılık olarak askerler de öğrencilere mektup yazıp üzerinde Atatürk resmi olan tişörtler gönderdi. Tunceli'deki tabur komutanlığından gelen mektubu sınıf öğretmeni Fatma Çelik okudu. Mektupta yazan duygu dolu sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, "Askerlerimize destek olmak amacıyla bir mektup yazmak istedik. Biz bu anlamlı şeyin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. Sağ olsun askerler de bize karşılık verdi. Hepsine teşekkür ederim" dedi. İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, askerlere mektup yazan minik öğrencilere teşekkür ederek, "Sizler bizim çok değerlisiniz. Bu değeri size mektup yazarak göstermemiz yetmez. Bizler sizin için varız. Sizler büyüdükten sonra bizim yerimizi alacaksınız. Bize içimizdeki çocuğu tekrar hatırlattığınız için teşekkür ederim" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya, vatandaşın rahat uyuyabilmesi için dağlarda teröristlerle mücadele eden askerlere teşekkür ederek, öğrencileri de tebrik etti. Öğrencilerden Gülnisa Bolat (9) yazıkları mektuplara karşılık askerlerden gelen mektup karşısında çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin güvenliği için savaşan askerlere destek olmak istediklerini anlatan Bolat, "Keşke biz de sizin yanınızda olabilsek. Mektubunuzu aldık. Bizi çok mutlu ettiniz. Görevlerinizde başarılar diliyoruz" dedi. Öğrencilerden Alperen Keskin (10) de askerlere mektup yazarken çok duygulandığını anlatarak, askerlere mektup yazarak destek olmak istediklerini kaydetti. Daha sonra Tunceli'deki askerlerden gelen hediye Atatürk resmi olan tişörtler öğrencilere dağıtıldı.

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