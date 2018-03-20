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Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Son dakika habere göre, operasyon kapsamında 85 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Kayseri FETÖ asker TSK operasyon gözaltı

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