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Askerlere hayat kadınıyla kumpas kurdular!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 16:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

Mersin'de iki askeri personele kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndererek meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlenen 6 kişi, FETÖ'den gözaltına alındı.

Askerlere hayat kadınıyla kumpas kurdular!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpas davasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i astsubay, 4'ü kadın 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin hayat kadını FETÖ askeri personel

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