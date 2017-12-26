Askerlere hayat kadınıyla kumpas kurdular!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin askeri kumpas davasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2 askere kumpas kurmak amacıyla 'hayat kadını' ayarlayıp, isimsiz ihbar göndermek suretiyle haklarında dinleme kararı aldırıp, meslekten ihraç edilmelerini sağladıkları belirlendi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 1'i astsubay, 4'ü kadın 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(İHA)
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