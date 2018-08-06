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Askerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da, acil iniş yapan askeri helikopterin personelini yer sofrasında ağırlayan Alihsan Yıldırım ve ailesini telefonla arayarak, teşekkür etti.

Askerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkür

Satılmış AKKAŞ/AFYONKAKAHİSAR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da, acil iniş yapan askeri helikopterin personelini yer sofrasında ağırlayan Alihsan Yıldırım ve ailesini telefonla arayarak, teşekkür etti.
Ankara'daki Kara Havacılık Okulu'nun Isparta'ya taşınmasında görevli 2 'UH-1H' tipi askeri helikopterden biri, 3 Ağustos günü arıza nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyündeki toprak yola acil iniş yaptı. Köye inen helikopteri görenler, askeri personeli sevgiyle karşıladı. Evlerinden yiyecek getirerek, helikopter personeline yer sofrası kuran köy sakinleri, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir ile AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, askerleri yer sofrası kurarak, ağırlayan Alihsan Yıldırım ve ailesini Anayurt köyündeki evlerinde ziyaret etti. AK Parti'li Yurdunuseven, askerlere gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ettiği aileyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştürdü.
'MİLLETİMİZİN ASALETİNİN NASIL OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ'
Telefon görüşmesinde, Alihsan Yıldırım ve ailesine teşekkür eden Bakan Soylu, "Allah razı olsun. Öncelikle binlerce kez teşekkür ediyoruz. Memleketimizin insanının asaletinin nasıl olduğunu, ana yüreğinin nasıl olduğunu, bir ailenin nasıl olduğunu ve misafirin ne demek olduğunu herkese göstermiş oldunuz. Evlatlarımıza sahip çıkarak, kahramanlara nasıl muamele edildiğini bir kez daha göstermiş oldunuz. Keşke biz de orada olsaydık ve yemeklerden yeseydik" diye konuştu.
'BİZ BİR ŞEY YAPMADIK'
Tarlasında askerleri ağırlayan ve onlara eşiyle birlikte ikramda bulunan Alihsan Yıldırım ise "Biz bir şey yapmadık. Herkesin yapabileceği bir şeyi yaptık" dedi. Bunun üzerine Soylu da "Bazen herkesin yaptığı bir şeyi yapabilmek, büyük güzellik oluyor. Allah razı olsun" diye karşılık verdi. Aliihsan Yıldırım, ayrıca bir oğlunun da astsubay olarak görev yaptığını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Askerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkürAskerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkürAskerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkürAskerlere yer sofrası kuran aileye Bakan Soylu'dan teşekkür

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