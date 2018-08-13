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Askerlik arkadaşları 30 yıl sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Bilecik'te yaklaşık 30 yıl önce vatani görevlerini yapan 10 kişi, yıllar sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde bir araya gelerek hasret giderdi - Almanya'dan gelen Mustafa Kızılay: - "30 sene sonra bir araya gelmek bir başka duygu"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaklaşık 30 yıl önce vatani görevlerini aynı bölükte yapan 10 askerlik arkadaşı, yıllar sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde buluştu.

"Şoförlük, büfe işletmeciliği, inşaat mühendisliği, oto kaportacılığı ve pastanecilik" gibi çeşitli işler yapan askerlik arkadaşları, 30 yıl sonra ilk defa Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde buluşmak üzere birbirlerine söz verdi.

Hayat şartları nedeniyle birbirlerinden kopan, uzun yıllar geçmesi nedeniyle irtibatları kesilen 10 arkadaş, telefon ve internet aracılığıyla yıllar sonra birbirlerini buldu. Yüz yüze görüşmek için Ertuğrul Gazi Türbesi'ni buluşma yeri olarak belirleyen askerlik arkadaşları, Çankırı, Edirne, Düzce, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Almanya'dan yola çıktı.

Türbe önünde bir araya gelen 10 arkadaş, birbirlerine sarıldı, şakalaştı ve sohbet etti.

Türbede dua eden grupta yer alan, Almanya'dan gelen gurbetçi Mustafa Kızılay, yaptığı açıklamada, "Almanya'dan özel olarak geldim. 30 sene sonra bir araya gelmek bir başka duygu." ifadelerini kullandı.

Askerlik arkadaşlığının benzeri olmadığını vurgulayan grup üyeleri, "Kardeşten bile öte. Her şeyimizi beraber paylaştık. burada buluştuk, güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hava da çok güzel. Maneviyat var, huzur var." şeklinde konuştu.

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asker arkadaşı Buluşma ertuğrul gazi

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