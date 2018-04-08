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Askerlik arkadaşları 48 yıl sonra Bursa’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Ağrı Tutak Karacan Jandarma Komutanlığı’nda 48 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar, yıllar sonra Bursa’da buluştu.Bursa Orhaneli İlçesi Fadıl Köyünde yaşayan geçimini çiftçilik yaparak kazanan Adem Savcı (69), köye yem satmaya gelen yem tüccarının Tekirdağlı olduğunu öğrenince 1969 yılında beraber askerlik yaptığı Tekirdağlı olan Kenan Yılmaz’ı bulmak istedi.

Ağrı Tutak Karacan Jandarma Komutanlığı’nda 48 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar, yıllar sonra Bursa’da buluştu.
Bursa Orhaneli İlçesi Fadıl Köyünde yaşayan geçimini çiftçilik yaparak kazanan Adem Savcı (69), köye yem satmaya gelen yem tüccarının Tekirdağlı olduğunu öğrenince 1969 yılında beraber askerlik yaptığı Tekirdağlı olan Kenan Yılmaz’ı bulmak istedi. Kendi numarasını yemciye veren Savcı, daha sonra tüccarın aramasıyla heyecanlandı. Asker arkadaşının numarasını alan Savcı, kendisini köye davet etti. Köye gelen Yılmaz ise Savcı’ya sürpriz yaparak bir diğer asker arkadaşı Musa Buz’u da getirdi.
Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Adem Savcı, “Biz 1969 yılında Ağrı Tutak Karacan Köyü Jandarma Komutanlığında beraber askerlik yaptık. Aradan 48 yıl geçti ama biz askerden sonra birbirimize bir türlü ulaşamadık. Şuan çok mutluyum 48 yıl sonra benim köyümde buluştuk. Bol bol sohbet ettik hasret giderdik” dedi.
Bol bol fotoğraf çektiren 1969 tertip askerler, bir daha başka bir yerde buluşmak üzere evlerine döndü.

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