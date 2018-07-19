HABER

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Askerlik kararı aldıranların bedelli uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma konusu olmuştu. AK Parti kaynaklarından konu ile ilgili açıklama geldi: Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bedelli askerlikte olacağı belirtilen 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi.

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik teklifinin açıklanmasının ardından yüzbinlerce kişi 'Askerlik kararı aldıranlar bedelliden yararlanabilecek mi? Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. AK Parti cephesinden yapılan açıklamalar, bedelli askerlik düzenlemesini bekleyenleri mutlu edecek türden.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp Temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e dikti.

AK Parti kaynakları, “Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkandan yararlanmalarının önü açılabilir” bilgisini verdiler.

HAYATİ YAZICI: GÖRÜŞÜLÜR BU...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bedelli askerlikte olacağı belirtilen 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi. Yazıcı, “Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturmaKanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma
- Taksim Camii'nde 61 metrelik ilk minare tamamlanmak üzere- Taksim Camii'nde 61 metrelik ilk minare tamamlanmak üzere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik 2018 bedelli askerlik Askerlik kararı aldıranlar bedelliden yararlanabilecek mi? Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.