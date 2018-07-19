Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik teklifinin açıklanmasının ardından yüzbinlerce kişi 'Askerlik kararı aldıranlar bedelliden yararlanabilecek mi? Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. AK Parti cephesinden yapılan açıklamalar, bedelli askerlik düzenlemesini bekleyenleri mutlu edecek türden.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp Temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e dikti.
AK Parti kaynakları, “Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkandan yararlanmalarının önü açılabilir” bilgisini verdiler.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bedelli askerlikte olacağı belirtilen 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi. Yazıcı, “Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi.
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