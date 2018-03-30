HABER

Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askerlik şubesi başkanı üsteğmen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askerlik şubesinin başkanı üsteğmen M.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Akhisar İlçe Askerlik Şubesi Başkanı üsteğmen M.M, hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalarİlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askerlik şubesi başkanı Emniyet FETÖ gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez

FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.