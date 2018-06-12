Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresiyle ilgili Hükümetten son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli askerlik süresiyle ilgili herhangi bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.
BEDELLİ ASKERLİK SEÇİM SONRASI
Bedelli askerlik konusunda 'Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız son noktayı koydu.' diyen Canikli, 'Seçim sonrasında konuşulacak, gündeme gelecek, bunu söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ ELİTAŞ NE DEMİŞTİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş canlı yayında bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştı. Askerlik süresinin de değişebileceği sinyalini veren Elitaş, 'Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek' ifadelerini kullanmıştı.
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