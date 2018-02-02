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Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 08:55 | Son Güncelleme

Askerlik süresi uzatıldı mı? Genelkurmay Başkanlığı'ndan gündemi sarsan iddiaya ilişkin son dakika açıklama geldi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi.

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı iddiasına TSK'dan açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerlik uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Askerlik süresi uzatıldı iddiasına ilişkin ilk olarak şu açıklama yapılmıştı:

''Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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Genelkurmay askerlik Son dakika askerlik süresi

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
Savas ortamında 18 ay olması gerekiyor yerinde bir karar
ver mehteri verrr
kısa dönem uzun dönem diye ayrım yapılmamalı
ne bu kardeşim oyuncak mı bu biri geliyor çıkartıyor biri geliyor indiriyor..
rabbim utandırmasın ,
kısa dönemde uzatılsın eşit davranılsın.
biz zaten 18 ay yaptık 12 ay neymiş
çok saçma bir karar, kendi çoçuklarını ve ailelerini atlatacaklar ve garibanlara ver yükü, sefasını da kendileri çekecekler, ülke oldu dingonun ahrı...
erdoğanın oğlu kalmadı anlaşılan...
olan yine garibana oldu yani ...
Dedelerimiz Çanakkalede çocuklarının yüzlerini unutmuşlar bebelerini koca adamken görmüşler o yüzden hiç problem yok gerekirse 18 ay değil 18 yıl yaparız yeterki düşmanın kana oluk oluk aksın
memleket elden gidiyor gariban anaları kan ağlıyor baştakilerin çocukları avrupalarda yatırımlar yapıp servet kursun diye ahhh ahhh yazık ettiniz bu garibanlara yazık...
yazık az günü kalıp bu haberi alan askere...
hayırlı olsun...
Vatanımız milletimiz devletimiz için canımız fedadır hainin soysuzun döneğin Anlığına vatan yazabilmek için ikinci kez askerliğimi yapmaya bugünden talibim ak parti Hükümeti’nin sevmiyorum ama bu devlet benim devletim bu millet benim bu ırk benim ırkım Neslim sürsün diye bayrağım dalgalansın diye canım feda uğruna ya hilal
Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.Dedelerimiz 8 sene yaparmış eskiden.
hoş geldin 23 nisan!!!
Büyük Muharebe yakındır gerekirse 13 yaşından yürüyebilen herkese kadar silah altına olunabilir süre uzatılabilir Ordumuz şu anda var olma mücadelesi veriyor bu uğurda seve seve canımı vermeye bugün itibariyle hazırım 40 senedir evlatlarımızın ve ülke coğrafyasının en büyük problemi olan devşirilmiş Kürtler satın alınmış Kürtler satılmış Kürtler bedelini ödeyene kadar her ne şart olursa olsun asla bu mücadeleden vazgeçmemek gerekir biz bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanıDizeleriyle büyüdük korku nedir bilmeyiz
yalanmı gerçekmi bilemedik tv ler yok böyle birşey diyor
ne kadar yalan bir sitesin..bu milleti bu kadar aptal mi saniyorsunuz.
gel tezkere şarkısı tt olur
yalan haber diye acıklama yapıldı
İşte budur helallllllll olsun size
Bu basın açıklaması bence sahte veya şaka,cümleler genelkurmayın olamaz ilkokul çocuğu hazırlamış gibi,anlatım bozuklukları var.
YALAN HABER
Umarım orada askerlik yapmaya başlayanların süresi uzamıyordur uzuyorsa yazık bu askerlerin aileleri var bir an önce birbirine kavuşmak isteyen asker ve aileler var ????
gerekirse Ömür boyu yaparız .. yerinde bir karar.
yalnış haber.
BARİ YENİ ASKER OLAN ARKADAŞLARA UYGULANSIN ŞİMDİ ASKER OLANLARI ÇOK ÜZÜCÜ OLUR PLAKAYA DÜŞENLER , ŞAFAK DOĞAN GÜNEŞ DERKEN ÜZÜCÜ
Sonuna kadar destekliyorum
dogru mu bu haber acaba
hobaaa savaş yakın bu haberden anlaşılan bu
Allah milletimizi ve bayrağımızı korusun isabetli bir karar olması gereken oldu 12 ayda silah olmaz eğitim olmaz doğru olan buydu böylede oldu...
şuanda silah altında olan uzun dönem bir askerim bu haberin asılsız çıkmasına çok üzüldüm
hah oyuncak ettinz ya arkadaş en iyisi 15 aydı ama hayırlsı yaw
Askerlik süresini uzatmak gençlerin ömründen çalmaktır. Askerden çok profesyonel, yüksek maaşlı, etkili bir ordu kurmalıyız. Ohal'in sürekli uzatılması kadar yanlış bir karar.
OPERASYON UZAYACAK GALİBA
yalan haber
Allahuekber Allahuekber ordumuz olsun daim muzaffer
Keşke uzatılsa 12 ayda tam bişey öğrendi diyorsun izin istirahat hopp askerlik bitmiş
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