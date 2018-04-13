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Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

Askerlik yeri ne zaman belli olur merak ediliyor. E-devletten yapılan askerlik yeri sorgulama sayfası, bugün 98/2 tertip olarak askere gidecekler tarafından sürekli kontrol ediliyor. 1988 doğumlu olanların Mayıs 2018 tarihli olarak askere alınacak. Heyecanla beklenen askerlik yeri ne zaman belli oluyor? Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yeri ne zaman belli olur açıkladı. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama detayları...

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri ne zaman belli olacak merakla bekleniyor. 98/2 tertip olarak askere gidecek olan, 1988 doğumlular, askerlik yerleri ne zaman belli oluyor öğrenmek istiyorlar. Askerlik yeri sorgulama artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu yüzden e-devlet askerlik yeri sorgulama sürekli kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda askerlik yeri bugün yani 13 Nisan Cuma günü öğrenebilecek. Askerlik yeri sorgulama için aşağıdaki e-devlet linkine tıklamanız ve giriş yapmanız yeterli olacaktır.

ASKERLİK YERLERİ VE SINIF BİLGİSİ E-DEVLET'TE!

98/2 dönem tertipleri, askerlik yeri ne zaman belli oluyor, nerede askerlik yapacaklarını ve askerliklerini karacı, denizci, havacı ya da jandarma olarak mı yapacaklarını e-devlette yer alan er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile direkt ulaşabileceğiniz askerlik yeri sonuç sorgulama sayfasına erişim için bir e-devlet şifreniz olması gerekiyor. Şifreniz yoksa en yakınınızdaki bir PTT'den e-devlet şifresi alabilirsiniz.

MSB TARAFINDAN YAPILAN MAYIS 2018 CELP DÖNEMİNE AİT DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri
Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım Malzemeleri
Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi
Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik
Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

  1. Traş Malzemeleri
    Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat
Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti
Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.
2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot Fırçası
Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne
Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka
Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil Giysiler
Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

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