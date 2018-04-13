Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri ne zaman belli olacak merakla bekleniyor. 98/2 tertip olarak askere gidecek olan, 1988 doğumlular, askerlik yerleri ne zaman belli oluyor öğrenmek istiyorlar. Askerlik yeri sorgulama artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu yüzden e-devlet askerlik yeri sorgulama sürekli kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda askerlik yeri bugün yani 13 Nisan Cuma günü öğrenebilecek. Askerlik yeri sorgulama için aşağıdaki e-devlet linkine tıklamanız ve giriş yapmanız yeterli olacaktır.
98/2 dönem tertipleri, askerlik yeri ne zaman belli oluyor, nerede askerlik yapacaklarını ve askerliklerini karacı, denizci, havacı ya da jandarma olarak mı yapacaklarını e-devlette yer alan er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından öğrenebilecekler.
ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki bağlantı ile direkt ulaşabileceğiniz askerlik yeri sonuç sorgulama sayfasına erişim için bir e-devlet şifreniz olması gerekiyor. Şifreniz yoksa en yakınınızdaki bir PTT'den e-devlet şifresi alabilirsiniz.
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ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.
1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
2. Banyo Malzemeleri
Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.
3. Kişisel Bakım Malzemeleri
Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...
4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi
Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.
5. İçlik
Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.
6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
8. Saat
Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.
9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti
Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.
2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.
10. Bot Boyası ve Bot Fırçası
Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.
11. İğne iplik ve Çengelli iğne
Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.
12. Ortopedik tabanlık ve Vatka
Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.
13. Askılık
14. Islak Mendil ve Selpak
15. Yara bandı ve Kulak tıkacı
16. Sivil Giysiler
Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.
17. Bankamatik Kartı
18. Mantar Kremi
19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)
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