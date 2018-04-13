Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri ne zaman belli olacak merakla bekleniyor. 98/2 tertip olarak askere gidecek olan, 1988 doğumlular, askerlik yerleri ne zaman belli oluyor öğrenmek istiyorlar. Askerlik yeri sorgulama artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Bu yüzden e-devlet askerlik yeri sorgulama sürekli kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda askerlik yeri bugün yani 13 Nisan Cuma günü öğrenebilecek. Askerlik yeri sorgulama için aşağıdaki e-devlet linkine tıklamanız ve giriş yapmanız yeterli olacaktır.

ASKERLİK YERLERİ VE SINIF BİLGİSİ E-DEVLET'TE!

98/2 dönem tertipleri, askerlik yeri ne zaman belli oluyor, nerede askerlik yapacaklarını ve askerliklerini karacı, denizci, havacı ya da jandarma olarak mı yapacaklarını e-devlette yer alan er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu sayfasından öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile direkt ulaşabileceğiniz askerlik yeri sonuç sorgulama sayfasına erişim için bir e-devlet şifreniz olması gerekiyor. Şifreniz yoksa en yakınınızdaki bir PTT'den e-devlet şifresi alabilirsiniz.