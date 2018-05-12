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Askerlik yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan, askerlik yoklaması işlemlerinin 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini anlatan video kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı - Askerlik çağına giren yükümlülere çağrıda bulunulan videoda, "Gir e-Devlet'e, tıkla askerlik işlemlerine, başla vatani görevine, güç kat kahraman ordumuzun gücüne" mesajına yer veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceğini anlatan video hazırladı.

Video, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çeşitli faaliyetlerinden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Biz varız, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Havada, karada, denizde ve hatta uzayda. Her nerede, ne zaman ihtiyaç varsa biz oradayız. Türkiye'mizin güvenliği, milletimizin huzuru, dünyanın barışı için her an, her yerde göreve hazırız. Askerlik çağına gelmiş genç arkadaş, hadi sen de gir e-Devlet'e, tıkla askerlik işlemlerine, başla vatani görevine, güç kat kahraman ordumuzun gücüne." mesajına yer veriliyor.

- e-Devlet kolaylığı

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında, askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları, e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

"Askerlik Yoklaması" hizmetinin yurt genelinde kullanıma açılmasıyla vatandaşlara sunulan hizmetin hızlandırılması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bürokratik işlemlerin yanı sıra maliyetleri de düşürecek uygulamayla ayrıca aile hekimlerinin sistematik yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirilecek.

Askerlik yoklaması e-Devlet'teAskerlik yoklaması e-Devlet'te
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14 mayıs askerlik çağı askerlik yoklaması E Devlet Milli Savunma Bakanlığı

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