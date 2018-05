Askerlik yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceğini anlatan video hazırladı.

Video, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çeşitli faaliyetlerinden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Biz varız, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Havada, karada, denizde ve hatta uzayda. Her nerede, ne zaman ihtiyaç varsa biz oradayız. Türkiye'mizin güvenliği, milletimizin huzuru, dünyanın barışı için her an, her yerde göreve hazırız. Askerlik çağına gelmiş genç arkadaş, hadi sen de gir e-Devlet'e, tıkla askerlik işlemlerine, başla vatani görevine, güç kat kahraman ordumuzun gücüne." mesajına yer veriliyor.

- e-Devlet kolaylığı

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında, askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini 14 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.