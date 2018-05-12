Askerlik yoklaması da e-Devlet'te

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını E-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı

