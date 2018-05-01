Askerlik yoklamasında e-Devlet kolaylığı

SARP ÖZER - Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.