HABER

Askerlik yoklamasında e-Devlet kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi - Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek - Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak

SARP ÖZER - Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Proje kapsamında vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek. Yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.

Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yapılmış, söz konusu işlemler e-Devlet üzerinden "Askerlik Yoklaması" başlığında gerçekleştirilmişti. Pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından hizmet, 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

"Askerlik Yoklaması" hizmetinin yurt genelinde kullanıma açılmasıyla vatandaşlara sunulan hizmetin hızlandırılması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bürokratik işlemlerin yanı sıra maliyetleri de düşürecek uygulamayla ayrıca aile hekimlerinin sistematik yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardıKomşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" E Devlet Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

İlginizi Çekebilir

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.