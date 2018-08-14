"Askıda Ekmek Var" dijitalleşti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe belediyesi, "Askıda Ekmek Var" projesini dijitalleştirerek, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz ekmeğe daha rahat ulaşmasını sağladı.

Sarıkaya Belediyesi çalışanlarınca tasarlanan ve belediye tarafından patenti alınan otomatik ekmek satış makinesi, Baran Caddesi üzerinde hizmete başladı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediye tarafından verilen "Hilal Kart"ı, ATM benzeri ekmek makinesinde okutarak, günlük belirlenen miktarda ekmeklerini alabiliyor.

Öte yandan "Hilal Kart" sahibi olmayanlar ücret karşılığında ekmek alabiliyor veya askıda ekmeğe bağışta bulunabiliyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Askıda Ekmek Var" sosyal sorumluluk projesini dijital ortama taşıdıklarını söyledi.

Makineyi, ilçe halkının hizmetine sunduklarını ve ihtiyaç sahipleri için "Hilal Kart"ı hazırladıklarını anlatan Açıkel, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu kartın içerisinde günlük belli ekmek kotası var. Kartı kullanarak ekmeklerini bu makineden ücretsiz alabiliyorlar. Aynı zamanda makine üzerine acil durum butonları koyduk. Güvenlik kamerası var. 112, 110 ve 155’i istedikleri anda butonlara basarak arayabiliyorlar." diye konuştu.