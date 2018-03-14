HABER

ASKİ’den D-400 Karayolu’nda çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, D-400 Karayolu’nda boru değişimi ve yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.Yaklaşık 15 gün önce çalışmaya başlayan ASKİ ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde baks çalışması ve yağmur suyu hattı değişim projesini hayata geçiriyor.Yaklaşık 3 kilometrelik projede 1600 ve 2000 mm çapında borular kullanılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, D-400 Karayolu’nda boru değişimi ve yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.
Yaklaşık 15 gün önce çalışmaya başlayan ASKİ ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde baks çalışması ve yağmur suyu hattı değişim projesini hayata geçiriyor.
Yaklaşık 3 kilometrelik projede 1600 ve 2000 mm çapında borular kullanılıyor. Yağmur suyu projesi kapsamında ayrıca ızgara yapımı da gerçekleştiriliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte D-400 Karayolu bağlantılı İncirlik, Yenidoğan ve Sarıçam bölgeleri de sorunsuz altyapıya kavuşmuş olacak. Ayrıca projenin ikinci etabında da Seyhan, Yeşiloba ve 100. Yıl mahallelerinin de altyapısı düzenlenecek.
Tamamlanması yaklaşık 90 gün sürecek olan proje ile birçok yerleşim yerinin altyapı sorunu ortadan kalkacak ve söz konusu bölgelerde aşırı yağmur sonucu oluşan su taşkını ve su baskınları tarihe karışacak.

Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaçam’da girişimcilik protokolü imzalandı

Alaçam’da girişimcilik protokolü imzalandı

İlik kanseri olan genç futbolcu hayatını kaybetti

İlik kanseri olan genç futbolcu hayatını kaybetti

10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması yapıldı

10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması yapıldı

Mehmetçikler için seferber oldular

Mehmetçikler için seferber oldular

Türkiye’nin internete erişim oranı yüzde 80, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 97 oldu

Türkiye’nin internete erişim oranı yüzde 80, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 97 oldu

Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.