ASKİ’den D-400 Karayolu’nda çalışma

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, D-400 Karayolu’nda boru değişimi ve yağmur suyu hattı çalışması yapıyor.

Yaklaşık 15 gün önce çalışmaya başlayan ASKİ ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde baks çalışması ve yağmur suyu hattı değişim projesini hayata geçiriyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik projede 1600 ve 2000 mm çapında borular kullanılıyor. Yağmur suyu projesi kapsamında ayrıca ızgara yapımı da gerçekleştiriliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte D-400 Karayolu bağlantılı İncirlik, Yenidoğan ve Sarıçam bölgeleri de sorunsuz altyapıya kavuşmuş olacak. Ayrıca projenin ikinci etabında da Seyhan, Yeşiloba ve 100. Yıl mahallelerinin de altyapısı düzenlenecek.

Tamamlanması yaklaşık 90 gün sürecek olan proje ile birçok yerleşim yerinin altyapı sorunu ortadan kalkacak ve söz konusu bölgelerde aşırı yağmur sonucu oluşan su taşkını ve su baskınları tarihe karışacak.