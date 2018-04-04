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ASKİ’den Feke’ye yeni yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesine yaklaşık 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeniyor.Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı eksikliklerini gidermek için projeler yaparak şehir merkezi ve ilçelerde çalışmalara devam ediyor.Feke ilçesine yatırım yapan ASKİ, yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu projesine başlayarak 15 günlük sürede bin metrenin üzerinde döşeme yaptı.

ASKİ’den Feke’ye yeni yatırım

Adana’nın Feke ilçesine yaklaşık 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeniyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı eksikliklerini gidermek için projeler yaparak şehir merkezi ve ilçelerde çalışmalara devam ediyor.
Feke ilçesine yatırım yapan ASKİ, yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu projesine başlayarak 15 günlük sürede bin metrenin üzerinde döşeme yaptı. 53 ve 63 mm çaplarında HDPE içme suyu borularını döşeyen ekipler, yaklaşık olarak 2 ayda projenin tamamını hayata geçirmeyi planlıyor.
İçme suyu projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların su ihtiyacı karşılanacak ve çeşmelerden daha temiz ve sağlıklı su akmaya başlayacak.

ASKİ’den Feke’ye yeni yatırım

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