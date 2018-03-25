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Aşkım Kapışmak’tan başarının formülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, 2017-2018 Kültür Sanat Sezonunda birbirinden ünlü isimleri Yıldırımlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.Sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumun her kademesine dokunmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda ünlü davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ı ilçe sakinleriyle buluşturdu.

Aşkım Kapışmak’tan başarının formülü

Yıldırım Belediyesi, 2017-2018 Kültür Sanat Sezonunda birbirinden ünlü isimleri Yıldırımlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.
Sosyal ve kültürel etkinliklerle toplumun her kademesine dokunmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda ünlü davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ı ilçe sakinleriyle buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya gelen yazar Kapışmak, ‘Hedef Belirleme ve Başarı’ semineri ile bireylerin sosyal ve iş hayatlarında karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesinin tüyolarından bahsetti. Bireylerin kendi hayatlarında ve iş yaşamlarında hedeflerini doğru belirleyebilmelerini söyleyen ünlü yazar, hedefe yönelik olarak diğer etkenleri dizayn etmenin ve başarı yolculuğundaki süreçleri doğru yürütmenin başlıca yolunun inanç olduğunun vurgusunu yaptı. Aşkım Kapışmak ayrıca kişilerin başarılı olabilmesi için sosyal ve iş hayatlarında ikili ilişkilerini sağlam temeller üzerine oturtabilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Programın sonunda Yıldırımlılar tarafından alkışlanan Aşkım Kapışmak, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşkım Kapışmak’tan başarının formülü

Aşkım Kapışmak’tan başarının formülü

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