Aşkları engel tanımadı

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZELİ ortopedik engelli İlknur Mercan (40) ile 10 yıl önce internetten tanıştığı tekerlekli sandalyeye bağımlı Nevşehirli Abdullah Yolyapan'ın (40) arkadaşlıkları aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirme kararı alan Mercan ve Yolyapan, önceki gün yapılan düğünle dünya evine girdi. Rize'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan ortopedik engelli İlknur Mercan, 10 yıl önce, internet üzerinden, tekerlekli sandalyeye bağımlı kendisi gibi memur olan Nevşehirli Abdullah Yolyapan ile tanıştı. İkilinin İnternet üzerinden yıllarca sürdürdükleri arkadaşlıkları aşka dönüştü. Mercan ve Yolyapan, 3 yıl önce evlilik kararı aldı. Kısa bir süre önce nişanlanan çift, önceki akşam düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift, el ele tutarak girdiği salonda davetliler tarafından alkışlandı. ‘ENGELİMİZ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ’ Uzun bir arkadaşlıkları olduğunu ve evlenmeye karar verdiklerini anlatan İlknur Mercan, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Biz kendimizle çok barışığız ve bir engelimiz olduğuna inanmıyoruz. Kimse engelleri ile yaşamasın, engelleri aşsınlar. Engel her yerde var. Ama öncelikle kafa ve gönül bir olsun, sonra hiçbir engel yok. Kendileri ile barışık olsunlar. Yakaladıkları aşkında sonuna kadar peşine gitsinler. Biz öyle yaptık.” dedi. Abdullah Yolyapan da çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah bize bunu nasip etti. Mutlu yuvamızda uzun süre sağlıkla yaşamak istiyoruz" diyerek kendisi gibi olanlara engelleri aşmayı tavsiye etti.
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