Aşkları engel tanımadı; kaçarak evlendiler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta birbirlerini seven, her ikisi de ortopedik engelli olan Dursun Pakdil ile Derya Kaplan, kaçarak evlendi. Çiftin düğün masraflarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, nikahı da belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç kıydı.

Kahramanmaraş'ta 4 yıl önce tanışan ve birbirini seven Dursun Pakdil ile Derya Kaplan evlenmeye karar verdi. Ancak çiftin bu kararına Kaplan'ın erkek kardeşi karşı çıktı. Bunun üzerine Kaplan ve Pakdil kaçtı ve bir tanıdıkları tarafından 4 gün saklandı. Yakınlarının araya girmesi ile Derya Kaplan ve Dursun Pakdil'in evlenmelerine onay çıkarken, çiftin hikayesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a anlatıldı. Erkoç da belediyenin Engelliler Şube Müdürlüğü'ne çiftin çeyizi dahil, tüm düğün masraflarının belediye tarafından karşılanması talimatını verdi.

ENGELLİ HİZMET ARACI, GELİN ARABASI OLDU

Başkan Fatih Mehmet Erkoç'un yardım haberiyle sevinen Dursun Pakdil ile Derya Kaplan, yapılan düğünle dünya evine girdi. Engelliler Şube Müdürlüğü'nün engelli hizmet aracı da çiftin gelin arabası oldu. Tekerlekli sandalye ile araçtan inen çift, salona alkışlar arasında gidi. Çiftin nikahını Başkan Fatih Mehmet Erkoç kıyarken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, nikah şahidi oldu. Nikahı kıyan Erkoç, Derya Kaplan ile Dursun Pakdil'e mutluluklar dilerken, nikah cüzdanını Vali Özkan verdi.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Derya Kaplan ile evlendiği için çok mutlu olduğunu belirten Dursun Pakdil, "Birbirimizle konuşuyorduk. Ağabeyi geldi, bizi ayırdı. Biz de kaçtık. Bir ağabey bizi sakladı. Daha sonra büyükler araya girdi" dedi.

Derya Kaplan ise 22 Nisan 2014'te tanıştıklarını ve 4 sene süren arkadaşlıklarının sonunda evlenmeye karar verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Benin kardeşim karşı çıkınca biz de kaçtık. Kaçtıktan sonra belediye başkanımızın haberi oldu. Allah razı olsun, bugünlere getirdi. Kaçma fikri ikimizden çıktı. Ben kaçırmadım, ikimiz bir kaçtık. Çok mutluyum. Fatih Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalimiz köy düğünü yapmaktı. Kendi evlerinde düğün yapacaklardı. Öyle bir hayal kuruyorduk ama böylesi daha iyi oldu. Allah bin kere razı olsun başkanımızdan."

Kendileri gibi engellilere de çağrıda bulunan Kaplan, hayallerinin peşinden koşmalarını isteyerek, "Hayat devam ediyor. Engel tanımayalım. Engelleri sevgiyle aşıyoruz. Hiçbir sorun yok" dedi.

