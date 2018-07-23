ASKON Genel Sekreteri Fatih Poyraz oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Sekreterliği'ne Fatih Poyraz atandı.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında 80 şubesi, 5 bine varan gönüllü iş adamıyla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan ASKON'da önemli bir atama gerçekleşti.

ASKON Yönetim Kurulu kararıyla ASKON Genel Sekreterliği'ne Fatih Poyraz atandı.

Verilen bilgilere göre,Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Fatih Poyraz 1976 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde eğitim ve öğrenimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat Politikası alanında Yüksek Lisans dersleri aldı.

Poyraz, iş hayatına gıda sektöründe dış ticaret uzmanı olarak başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye Kaynak Suları A.Ş.’de Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Poyraz, Hamidiye Kaynak Sularının ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Fatih Poyraz, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Lojistik Sektörü ile ilgili özel sektör yatırım projesinde Genel Müdür olarak görev aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Poyraz, daha önce de bir çok üst düzey STK'larda önemli yöneticilik görevlerinde bulundu.

