HABER

ASKON Mersin Şubesi’nden AK Parti’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi İkinci Başkanı Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.Arslan, AK Parti Mersin İl Başkanlığına yeniden seçilen Cesim Ercik ile Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner ve AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçkin’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ASKON Mersin Şubesi’nden AK Parti’ye ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi İkinci Başkanı Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.
Arslan, AK Parti Mersin İl Başkanlığına yeniden seçilen Cesim Ercik ile Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner ve AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçkin’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Hasan Arslan, "Daha istikrarlı, daha verimli bir dönem olmasını diliyorum. Böylesi güzel ve anlamlı bir sorumluluğu göğüslediğiniz için sizleri kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yeni döneminiz hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.