ASKON Mersin Şubesi’nden AK Parti’ye ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şubesi İkinci Başkanı Hasan Arslan ve beraberindeki heyet, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.
Arslan, AK Parti Mersin İl Başkanlığına yeniden seçilen Cesim Ercik ile Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner ve AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Semi Geçkin’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Hasan Arslan, "Daha istikrarlı, daha verimli bir dönem olmasını diliyorum. Böylesi güzel ve anlamlı bir sorumluluğu göğüslediğiniz için sizleri kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yeni döneminiz hayırlara vesile olsun" diye konuştu.
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