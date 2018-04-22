Seçimden zaferle çıkacaklarına inandıklarını aktaran Ataş, "Önümüzde yürüyecek çok yol, yapacak çok işimiz var. Her ne kadar AK Parti’nin önünü kesmeye çalışsalar da bugüne kadar muvaffak olamadılar. Biz tertemiz siyaset yaptığımız sürece asla bu milletin önünü kesemeyecekler, bu ülkenin kalkınmasına karşı çıkaramayacaklar. Başaramayacaklar, ezanlarımızı susturamayacaklar. Allah’a hamd olsun 16 yıldır iktidardayız. Üç tane yerel, 5 genel, 3 referandum ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminde başaramadılar, 24 Haziran’da da başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mutafa Ataş, "AK Parti’nin önünü kesmeye çalışsalar da bugüne kadar muvaffak olamadılar. Biz tertemiz siyaset yaptığımız sürece asla bu milletin önünü kesemeyecekler. Başaramayacaklar, ezanlarımızı susturamayacaklar." dedi

Türkiye'yi bölmeye çalışanların emellerine asla ulaşamayacağına vurgu yapan Ataş, şöyle devam etti:

"2007 yılında e-muhtıra vermek suretiyle hükümet üzerinde kumpas kurmaya çalıştılar olmadı. 2008 yılında partimize kapatma davası açtılar. 2013’te Gezi olayları ile Türkiye’yi Suriye’ye çevirmeye çalıştılar. 2013’ün 17-25 Aralık ayında kumpas yapmaya çalıştılar. MİT tırlarına karşı yapılan operasyonla hükümetimizi teröristlere yardım yapıyor algısı oluşturacaklardı yapamadılar. Son olarak 15 Temmuz’da alçak çete mensupları ile bu millete karşı, milletin silahlarını doğrulttular. Bu ülkeyi işgal etmeyi hesapladılar, planladılar. Hamdolsun bunda da sonuç elde edemediler. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı, bu hainler bunu hesap edemedi. Bu milletin meydanlara çıkacaklarını hesap edemediler."

Tekirdağ teşkilatının 30 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimde de zaferle çıkacağına inandığını aktaran Ataş, "İnanıyorum ki Tekirdağ teşkilatı, 30 Mart 2019’da Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyesini de alacaktır. İnanıyorsanız, başarırsınız. Ekonomik olarak Türkiye’yi krize sokmaya çalışan dış mihrakların ülke içindeki hain işbirlikçiler ile hayata geçirmeye çalıştıkları esnada 24 Haziran seçimi kararı ile oyunları bozuldu." şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.