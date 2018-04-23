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Aslan Müzikali ilk gösterisini Kocaeli’de yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10.

Aslan Müzikali ilk gösterisini Kocaeli’de yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde Aslan Müzikali Türkiye’de ilk gösterisini Kocaelili çocuklara sundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali Gala Programı Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 23 Nisan Festivali için ilimize gelen 41 ülkeden 1000 çocuk geleneksel kıyafetleriyle sahnede ülkelerine ait folklor danslarını sergiledi. Aslan Müzikali, Türkiye’de ilk gösterisini Kocaelili çocuklara sundu. Arslan Müzikalini izlemek için binlerce çocuk ailesiyle birlikte Uluslararası Fuar Merkezi’ni doldurdu.
Birbirinden renkli dans gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir coşku ve beğeniyle izlendi. Misafir ülkelerden ilimize gelen yabancı ülkelerin halk danslarını ve müziklerini izleme fırsatı bulan çocuklar ve aileleri 23 Nisan Festivalini doyasıya yaşadı. Ülkelerine özgü kıyafetleri, müzikleriyle halk danslarını yapan çocuklar izleyenlerden bolca alkış aldı.

Aslan Müzikali ilk gösterisini Kocaeli’de yaptı

Aslan Müzikali ilk gösterisini Kocaeli’de yaptı

Aslan Müzikali ilk gösterisini Kocaeli’de yaptı

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