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"Aslan Parçası"na 23 bin lira istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen ve satılmak için Bursa'ya getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Aslan Parçası" isimli boğa, 23 bin liraya alıcısını bekliyor - Besici Şaban Ali Tekin: - "53 yaşındayım, kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu zamana kadar böyle iri cüsseli bir hayvan yetiştirmedim"

SİNAN BALCIKOCA - Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirdiği 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Aslan Parçası" adlı boğayı satmak için Bursa'ya getiren Şaban Ali Tekin, pazarın en büyük kurbanlığı olan boğaya 23 bin lira istiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarındaki hareketlilik de arttı. Bursa'da kurulan İsabey Kurbanlık Hayvan Pazarı'nda üreticiler tüm hayvanlarını satmak, vatandaşlar da evlerine kurbanlıklarıyla dönmek için kıyasıya pazarlık yapıyor.

Yüzlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, Erzurum'un İspir ilçesinden getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki "Aslan Parçası" adlı boğa, iri cüssesiyle hem alıcıların hem de satıcıların ilgisini çekiyor.

Boğanın sahibi 53 yaşındaki Şaban Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un İspir ilçesinde çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Bu yıl Erzurum'dan 18 kurbanlık getirdiğini belirten Tekin, "Geçen haftadan beri Bursa'dayız. Getirdiğimiz 18 kurbanlığın 10'unu sattık. Kurban pazarı bizim için verimli geçiyor. İnşallah hepsini satarız." diye konuştu.

- "Bu yaşıma kadar böylesini yetiştirmedim"

Tekin, getirdiği kurbanlıklar arasında bulunan 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğanın pazarda ilgi odağı haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu boğayı 2,5 yıl önce 8 aylıkken devletten yüzde 85 hibe ile aldım. 'Aslan Parçası'nı 2,5 yıl yaylada besledim. Hiç küspe yedirmedim. Şu an bir ton 250 kilogram ağırlığa ulaştı. Boğaya 23 bin lira istiyoruz. Vatandaşlar çok ilgi gösteriyor, 18-19 bin lira teklif eden var ama istediğimiz fiyatı veren çıkmadı. 53 yaşındayım, kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu zamana kadar böyle iri cüsseli bir hayvan yetiştirmedim."

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Parçası Boğa Bursa kurban pazarı

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