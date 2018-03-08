Aslan saldırdı festival sonlandırıldı

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen "Cidde Bahar Festivali", bir aslanın kız çocuğuna saldırması sonucu iptal edildi.
Mekke Bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mekke Emir Yardımcısı Abdullah bin Bender'in, Oasis Mall alışveriş merkezi yakınlarında düzenlenen festivalin, yaşanan saldırı sonucu sonlandırılması ve söz konusu ihmalin müsebbiblerinin cezalandırılması talimatı verdiği belirtildi.
Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından Twitter üzerinden açtıkları #Aslan kız çocuğuna saldırdı" hashtag'ıyla olaya ilişkin video paylaştı. Videoda, aslanın birden bir kız çocuğuna saldırdığı görülüyor.
16 Şubat'ta başlayan Cidde Bahar Festivali'nin bir ay sürmesi bekleniyordu.
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