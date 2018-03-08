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Aslan saldırdı festival sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki festival, kafesteki aslanın bir kız çocuğuna saldırması nedeniyle bitirildi

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen "Cidde Bahar Festivali", bir aslanın kız çocuğuna saldırması sonucu iptal edildi.

Mekke Bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mekke Emir Yardımcısı Abdullah bin Bender'in, Oasis Mall alışveriş merkezi yakınlarında düzenlenen festivalin, yaşanan saldırı sonucu sonlandırılması ve söz konusu ihmalin müsebbiblerinin cezalandırılması talimatı verdiği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından Twitter üzerinden açtıkları #Aslan kız çocuğuna saldırdı" hashtag'ıyla olaya ilişkin video paylaştı. Videoda, aslanın birden bir kız çocuğuna saldırdığı görülüyor.

16 Şubat'ta başlayan Cidde Bahar Festivali'nin bir ay sürmesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
cidde bahar festivali Suudi Arabistan

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